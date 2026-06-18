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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-18 15:58 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد على كسر مستوى الدعم المحوري 1.1500، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.