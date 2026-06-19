شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 19-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-19 07:53 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.19
لا يزال سعر النحاس تحت تأثير السيناريو التصحيحي الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون المقاومة المتمثلة بمستوى 6.6000$ لنلاحظ تشكيله لتداولات بطيئة باستهدافه مؤخرا لمستوى 6.2300$.
لتأكيد السيناريو السلبي للتداولات القادمة يتطلب من السعر مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ وبتحقيقه للكسر المطلوب سيبدأ باستهداف محطات تصحيحية جديدة بتسلله نحو 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.5000$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة