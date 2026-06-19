تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 19-06-2026

استأنف سعر المؤشر هجومه الإيجابي منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تجاوزه حاليا للمقاومة المستقرة عند 100.62 باستهدافه لمستوى 100.90 معلنا بذلك عن محاولة انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة.

نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي وبتشكيل مستوى 99.95 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تأكيد اختراق السعر للمقاومة الحالية ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 101.45 و101.85 على التوالي, بينما فشله بتأكيد الاختراق سيجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لجني بعض الأرباح بتسلله نحو 99.90.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.25 و 100.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتأكيد الاختراق