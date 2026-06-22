سعر البلاتين يمهد لاستئناف الهبوط– توقعات اليوم 22-6-2026

قدّم سعر النحاس مؤخرا تداولات جانبية بطيئة ليحافظ على تمركزه قرب مستوى 6.3000$ متأثرا بالتعارض المستمر ما بين محاولة توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بينما يتمركز محور المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية كما هو واضح بالرسم المرفق.

نود التذكير بأن السيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا قائم على استمرار تشكيل مستوى 6.6000$ لحاجز قوي ليدعونا ذلك للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف قريبا لمستوى 6.1000$ وبتجاوز هذا العائق سينجح السعر بالوصول نحو محطات تصحيحية إضافية بدأ من 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض