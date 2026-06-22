سعر اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 22-6-2026

لامس سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مستوى 212.45 ومن ثم ليبدأ بتشكيل ارتداد إيجابي نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استقراره حاليا قرب الدعم المكسور والمتمثل بمستوى 213.50.

قد يضطر السعر حاليا لتقديم تداولات مختلطة إلا أن استمرار تشكيل مستوى 214.25 للحاجز الإضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات التصحيحية بمهاجمته أولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 212.20 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المتمركز قرب 211.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80 و 213.80

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز