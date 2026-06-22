الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 22-6-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 22-6-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 22-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة مستوى 212.45 ومن ثم ليبدأ بتشكيل ارتداد إيجابي نتيجة لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استقراره حاليا قرب الدعم المكسور والمتمثل بمستوى 213.50.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم تداولات مختلطة إلا أن استمرار تشكيل مستوى 214.25 للحاجز الإضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات التصحيحية بمهاجمته أولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 212.20 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المتمركز قرب 211.80.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80  و 213.80 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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