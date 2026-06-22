النفط ينخفض بعد سماح الولايات المتحدة ببيع الخام الإيراني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين من زعامة حزب العمال الحاكم، وسط تصاعد الضغوط السياسية عليه. وفي الوقت نفسه أعلن آندي بيرنهام، السياسي الأكثر شعبية داخل الحزب، ترشحه لتولي منصب رئيس الوزراء، وحصل على دعم منافس محتمل.

وقال ستارمر إنه سيتنحى بعد ضغوط سياسية متزايدة، موضحًا خطته عقب عطلة نهاية أسبوع من التفكير، وسط تصريحات من وزراء بأنه كان يدرس ما هو الأفضل للبلاد.

وقال ستارمر للصحفيين أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت: "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأفضل لقيادتنا إلى الانتخابات العامة المقبلة."

وأضاف: "لقد سمعت إجابة الكتلة البرلمانية لحزبي على هذا السؤال، وأتقبل تلك الإجابة بروح طيبة."

وتابع: "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه في المقام الأول. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال. لقد تحدثت هذا الصباح مع جلالة الملك وأبلغته بقراري."

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

ستُفتح باب الترشيحات لاختيار زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس وزراء بريطانيا، في 9 يوليو.

وقال ستارمر: "سأبقى في منصبي كرئيس للوزراء حتى اكتمال عملية الاختيار، وسأبذل كل ما بوسعي لضمان انتقال منظم للسلطة."

ويُعد آندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر السابق، المرشح الأوفر حظًا لخلافة ستارمر، بعد عودته إلى البرلمان البريطاني إثر فوزه في انتخابات فرعية يوم الأحد. وكان بيرنهام قد خاض سباق قيادة حزب العمال مرتين سابقًا.

وبعد أقل من ساعتين من إعلان ستارمر، أكد بيرنهام أنه سيترشح لخلافته في قيادة الحزب ومنصب رئيس الوزراء.

وقال بيرنهام: "لقد قدم كير خدمة كبيرة لبلدنا، وأود أن أشكره على قيادته وتفانيه خلال فترة صعبة للغاية."

وأضاف: "قراره يمثل بداية مرحلة انتقالية، ومن المهم أن تتم هذه العملية بطريقة منظمة ومسؤولة. سأقدم نفسي كجزء من هذه العملية."

كما أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ، الذي كان متوقعًا أن ينافس على القيادة، دعمه لبيرنهام. وكان ستريتينغ قد استقال من منصب وزير الصحة الشهر الماضي احتجاجًا على قيادة ستارمر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بيرنهام سيحصل على قيادة الحزب دون منافسة، أم أن نوابًا آخرين سيظهرون لمواجهته.

ضغوط متزايدة على ستارمر

جاء إعلان ستارمر بعد أيام من التكهنات المكثفة حول مستقبله السياسي، حيث تجمع الصحفيون أمام مقر الحكومة في انتظار توضيح موقفه.

وقالت الوزيرة الصغيرة جاكي سميث في وقت سابق إن ستارمر كان يفكر "بشكل عميق جدًا" في مستقبله، ودعمت قراره.

ويمثل ذلك تحولًا حادًا في مسيرة ستارمر السياسية، إذ قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في انتخابات 2024 بعد 14 عامًا من حكم المحافظين في بريطانيا.

لكن الحزبين الكبيرين فقدا أصواتًا لصالح حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد، الذي تصدر استطلاعات الرأي لأكثر من عام.

كما تلقى حزب العمال ضربة أخرى بعد خسارته مقعد غورتون ودينتون في مانشستر، وهو مقعد كان يُعد آمنًا، لصالح حزب الخضر اليساري.

لماذا فقد ستارمر شعبيته؟

بدأت فترة حكم ستارمر بشكل مضطرب بعد أن أعلنت حكومته سياسة غير شعبية لإلغاء مدفوعات الوقود الشتوي لملايين كبار السن. ولم تكن هذه الخطوة مدرجة في برنامج حزب العمال الانتخابي، واضطر الحزب لاحقًا إلى التراجع عنها بعد موجة انتقادات واسعة.

كما تراجع ستارمر عن خطة فرض ضريبة ميراث على المزارع العائلية، في حين أثار قراره زيادة ضريبة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور غضب قطاع الأعمال.

وتعرضت حكومته أيضًا لعدد من الفضائح، من بينها استقالة نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر العام الماضي بسبب عدم دفع ضريبة عقارية مستحقة.

تأثير الاستقالة على الأسواق

بدأ المستثمرون في الابتعاد عن السندات البريطانية طويلة الأجل بعد إعلان ستارمر استقالته من منصب رئيس الوزراء.

وقالت شركات إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية إنها ستتجنب جزءًا كبيرًا من سوق الديون البريطانية بسبب الاضطرابات المرتبطة بقيادة حزب العمال.

وتتأثر عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل، المعروفة باسم جيلتس، بشدة بالتغيرات المفاجئة في خطط الإنفاق الحكومي، كما أن حالة عدم اليقين بشأن خليفة ستارمر جعلتها أكثر عرضة للتقلبات.

وقال جيسون بوربورا-شين، مدير المحافظ في شركة ناينتي وان، إنه لا يفضل السندات طويلة الأجل "بسبب حالة عدم اليقين والحساسية المالية الأكبر".

وتخشى الأسواق من أن يؤدي وصول بيرنهام إلى رئاسة الوزراء إلى زيادة الإنفاق العام والتحول نحو سياسات أكثر يسارية.

وفي هذه الحالة، قد يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على السندات بسبب الوضع المالي الهش لبريطانيا، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات.

وقالت بنك الاستثمار جيفريز إنها تتجنب شراء السندات البريطانية طويلة الأجل وتخفض تعرضها للجنيه الإسترليني، متوقعة "مزيدًا من التقلبات" خلال الأيام المقبلة.

وتذبذبت أسعار السندات بقوة يوم الاثنين مع تطورات المشهد السياسي.

وارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الذي يحدد تكلفة اقتراض الحكومة، من 4.84% إلى 4.86% بعد إعلان ستارمر تنحيه.

لكنه عاد لاحقًا للهبوط إلى 4.8%، وهو أكبر انخفاض في أوروبا، بعد إعلان ويس ستريتينغ دعمه لبيرنهام، ما جعل سباق قيادة حزب العمال يبدو أقرب إلى نتيجة محسومة.

وقال موهيت كومار، الاقتصادي في جيفريز: "ستراقب الأسواق اختيار بيرنهام لوزير الخزانة."

وأضاف: "المخاوف تتمثل في أن سياسات بيرنهام ستكون أكثر ميلًا لليسار، وإذا لم يكن وزير الخزانة الجديد شخصية موثوقة، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن العجز والاقتراض."

وقال مايك بيل، رئيس استراتيجية الأسواق في RBC بلو باي، إن الشركة تراهن على انخفاض الجنيه الإسترليني وتفضل "الوقوف على الهامش" فيما يتعلق بالسندات البريطانية لأجل 10 سنوات.

وأضاف: "لن يكون مفاجئًا أن نرى عوائد السندات لأجل 10 سنوات تعود إلى 5% مع بدء السوق في التشكيك في مصداقية بيرنهام والمسار المالي لبريطانيا."

ماذا حدث للجنيه الإسترليني والسندات البريطانية بعد الاستقالة؟

ظل الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية البريطانية منخفضين يوم الاثنين عقب استقالة ستارمر، التي قد تمهد الطريق أمام آندي بيرنهام ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد واحد.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.27% إلى 1.3202 دولار، مع استقراره أمام اليورو عند نحو 0.867 جنيه لليورو.

كما استقرت أسعار السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات نسبيًا، لترتفع العوائد بنقطة أساس واحدة خلال اليوم إلى 4.85%.

وبقيت مؤشرات الأسهم البريطانية مستقرة بعد الإعلان، حيث انخفض مؤشر فوتسي 100 القيادي بشكل طفيف، بينما تراجعت أسهم الشركات المتوسطة بنحو 0.5%.

ومن المتوقع أن يتحول التركيز الآن إلى الشخص الذي سيختاره بيرنهام لمنصب وزير الخزانة خلفًا لريتشيل ريفز، التي عملت خلال الفترة الماضية على الحفاظ على ثقة حاملي السندات في قدرتها على إدارة المالية العامة البريطانية.