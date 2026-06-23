الاقتصاد

سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 23-6-2026

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  • سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 23-6-2026 1/2
  • سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 23-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 05:00 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس متمسكا بالسيناريو التصحيحي الهابط بتشكيله لبعض التداولات التصحيحية الهابطة ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.2400$, نكرر أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص مهاجمته قريبا للدعم المستقر عند 6.1000$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول نحو محطات تصحيحية إضافية قد تبدأ من 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.

 

أما فرص تجديد السعر للهجوم الصاعد قائمة على نجاحه باختراق مستوى 6.6000$ والثبات أعلاه ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات إيجابية ملموسة قد تبدأ من 6.7300$ و 7.000$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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