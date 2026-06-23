سعر البلاتين تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 23-6-2026

لا يزال سعر النحاس متمسكا بالسيناريو التصحيحي الهابط بتشكيله لبعض التداولات التصحيحية الهابطة ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.2400$, نكرر أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليعزز ذلك فرص مهاجمته قريبا للدعم المستقر عند 6.1000$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول نحو محطات تصحيحية إضافية قد تبدأ من 5.9200$ و5.8000$ على التوالي.

أما فرص تجديد السعر للهجوم الصاعد قائمة على نجاحه باختراق مستوى 6.6000$ والثبات أعلاه ليفتح ذلك باب الوصول نحو محطات إيجابية ملموسة قد تبدأ من 6.7300$ و 7.000$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.4200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض