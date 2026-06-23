الاقتصاد

سعر سهم ماتيل (MAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-06-2026

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سعر سهم ماتيل (MAT) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 23-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-23 13:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.23

عاود سعر سهم ماتيل MATTEL (MAT) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 14.15$، ليستهدف مستوى الدعم 13.25$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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