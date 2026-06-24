سعر الفضة يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 24-06-2026

شهد سعر سهم مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش م خ (ESG) مكاسب حذرة في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً قبل نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.50 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 11.72 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط