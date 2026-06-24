الاقتصاد

سعر الفضة يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 24-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 24-06-2026 1/2
  • سعر الفضة يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 24-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يواصل الانخفاض – توقعات اليوم – 24-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-23 23:54 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر سهم مجموعة إیه إس جي ستالیونز ش م خ (ESG) مكاسب حذرة في تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على الارتداد انخفاضاً قبل نهاية التداولات ليقلص من مكاسبه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.50 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 11.72 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا