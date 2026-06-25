أسعار النحاس تعاود الارتفاع بعد هبوط حاد بفعل ضعف الدولار وتفاؤل الذكاء الاصطناعي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط يوم الخميس إلى مستويات لم تُسجل منذ ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، مع تفوق توقعات زيادة المعروض من منطقة الشرق الأوسط على المخاوف المتعلقة بالطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.46%، بما يعادل 1.08 دولار، إلى 72.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنتًا، أو 1.19%، إلى 69.50 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 27 فبراير، أي قبل بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال منتدى إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أصبحت قريبة من مستوياتها قبل اندلاع الحرب مع إيران، مشيرًا إلى خروج ما لا يقل عن 20 مليون برميل من النفط عبر المضيق خلال الـ24 ساعة الماضية.

لكنه أوضح أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق بضعة أسابيع، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام البحرية من المضيق.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "معظم الزيادة في التدفقات القادمة من الخليج تتعلق بخروج السفن من مضيق هرمز".

وأضاف أن الارتفاع الكبير في حركة السفن القادمة إلى المنطقة يحتاج إلى عودة الثقة لدى شركات الشحن، بما في ذلك توفير ضمانات أمنية وإزالة الألغام البحرية، بما يسمح بانخفاض تكاليف التأمين إلى مستوياتها الطبيعية.

زيادة الإمدادات تضغط على أسعار النفط العالمية

أدى ارتفاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط، إلى جانب استعداد إيران لزيادة صادراتها بعد تخفيف مؤقت للعقوبات الأمريكية، إلى انخفاض أسعار شحنات النفط الخام الفورية في مختلف أنحاء العالم.

وقال بنك غولدمان ساكس إنه لا يتوقع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الإيراني، حتى إذا استمر تخفيف العقوبات إلى ما بعد انتهاء المهلة المحددة في 21 أغسطس.

وأضاف البنك أن الصين من المرجح أن تظل المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، في ظل استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على النفط والسفن الإيرانية.

وكان اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير قد سمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونص الاتفاق على فترة مفاوضات مدتها 60 يومًا لمعالجة القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل البرنامج النووي الإيراني.

وقال رايت إن تدفق النفط عبر المضيق سيستمر حتى إذا لم يصمد الاتفاق، مضيفًا أن إيران لن تكون قادرة على إغلاق المضيق مرة أخرى.

وخفض بنك يو بي إس توقعاته لأسعار خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل بنهاية سبتمبر وبنهاية ديسمبر، وإلى 80 دولارًا للبرميل بنهاية مارس ويونيو 2027.

العراق يلوّح بخيارات بشأن أوبك

في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط العراقية لوكالة رويترز إن العراق سيدرس جميع الخيارات المتاحة إذا لم تتم زيادة حصته في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشكل كبير، مشيرة إلى أن بغداد بحثت إمكانية مغادرة المنظمة.

ويأتي احتمال دراسة العراق الانسحاب من أوبك بعد خروج مفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة من المنظمة هذا العام.

ويُعد العراق أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين للمنظمة، التي تأسست في العاصمة العراقية بغداد.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن الجيش الأوكراني استهدف مستودع نفط في منطقة كراسنودار الروسية، إضافة إلى مصفاتي نفط في منطقة أوفا، التي تبعد نحو 1500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.