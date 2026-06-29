الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 10:47 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما ساهم في إكساب الزوج زخماً إيجابياً يساعده في التماسك امام الضغوط السلبية المتمثلة في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا