تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 29-06-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما ساهم في إكساب الزوج زخماً إيجابياً يساعده في التماسك امام الضغوط السلبية المتمثلة في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.