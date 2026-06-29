دوج كوين (DOGEUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 29-06-2026

ارتفع سعر سهم شركة ايه تي آند تي AT&T INC (T) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار وداعم لهذا المسار، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 23.60$، ليستهدف مستوى الدعم 22.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط