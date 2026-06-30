بيندودو (PDD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 30-06-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مواصلاً تحركاته السلبية في ظل هيمنة البائعين على السوق، مع استمرار ضعف الزخم الشرائي الذي يحد من فرص ظهور أي ارتداد قوي خلال المدى القريب.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار تراجع الزخم الإيجابي، كما يواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار.