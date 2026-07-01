سعر الفضة يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 01-07-2026

قفز سعر سهم بنك الدوحة (DHBK) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد رحلة هبوط كانت تهدف للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه السهم قاعدة للانطلاق مثلما حدث في آخر جلساته، لينجح في تعويض كل خسائره في تلك الموجة الهابطة وليغلق عند أعلى مستويات الجلسة، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي قوي حول السهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها ما يفسح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.85 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.35 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد