تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 02-07-2026

واصل سعر سهم NUCOR CORPORATION (NUE) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، ليصل السهم إلى مستوى الدعم المحوري 219.50$ استعداداً لكسره، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 219.50$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 197.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط