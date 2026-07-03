الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 3-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 07:41 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر البلاتين يوم أمس مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجات إيجابية ليضغط من خلالها على مقاومة القناة الفرعية الهابطة والممتدة حاليا نحو 1655.00$ بهدف إيجاد منفذ لتعويض بعض الخسائر المترتبة سابقا.

 

نود التنويه إلى أن تجاوز السعر للمقاومة الحالية سيمنحه فرصة مؤقتة لتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 1695.00$ وصولا للحاجز المستقر قرب 1780.00$, أما ثباته بتداولات هذا اليوم دون المقاومة الحالية سيدفع به ذلك لتشكيل موجات سلبية جديدة بهدف الوصول نحو المحطات الرئيسية المستقرة قرب 1510.00$ و1435.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1550.00$ و 1690.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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