تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 03-07-2026

استغل سعر المؤشر تأكيد اختراقه للحاجز المستقر عند 25000.00 ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لهجوم صاعد حاد محققا بذلك مكاسب تاريخية جديدة بوصوله حاليا نحو 25845.00.

نتوقع بتشكيل مستوى 26450.00 لمستوى دعم جديد وباستمرار توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, استئناف السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول الوصول قريبا نحو المقاومة الممتدة نحو 25970.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المقترحة للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25480.00 و 25970.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع