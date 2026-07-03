الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 12:01 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه ليتحرك بتذبذب هادئ خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار المسار التصحيحي الصاعد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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