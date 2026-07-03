تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-07-2026

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه ليتحرك بتذبذب هادئ خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار المسار التصحيحي الصاعد.