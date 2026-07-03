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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-03 12:01 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه ليتحرك بتذبذب هادئ خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القاع المزدوج، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار المسار التصحيحي الصاعد.