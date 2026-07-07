سعر البتكوين (BTCUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-07-2026

يتسم سعر النفط الخام (Crude Oil) بالحركة المتذبذبة في نطاق ضيق خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل حالة من الترقب تسيطر على الأسواق، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعدما نجح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما قد يمنح السعر بعض الدعم ويحد من وتيرة الضغوط البيعية على المدى القريب، ومع ذلك تبقى النظرة الفنية العامة سلبية ما دام السعر يتداول دون متوسطه المتحرك، مع ترقب أي اختراق فني قد يحدد وجهة الحركة المقبلة.