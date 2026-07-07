تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 07-07-2026

ارتفع سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة والقريبة 475.00$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 540.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد