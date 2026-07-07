تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مفرط مقارنة بحركة الزوج، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إطار محاولاته المستمرة لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.