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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-10 07:52 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تمركز سعر البلاتين حاليا فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والممتدة نحو 1585.00$ إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الهابط نظرا للثبات العام دون الحاجز الرئيسي المستقر عند 1745.00$.
قد يضطر السعر حاليا لتقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لاختبار مستوى 1695.00$ لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي, أما عودة السعر للاستقرار دون 1575.00$ سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 1510.00$ وصولا نحو 1445.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1590.00$ و 1680.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض