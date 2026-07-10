الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-7-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-7-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-7-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 10-7-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 07:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من تمركز سعر البلاتين حاليا فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والممتدة نحو 1585.00$ إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الهابط نظرا للثبات العام دون الحاجز الرئيسي المستقر عند 1745.00$.

 

قد يضطر السعر حاليا لتقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة لاختبار مستوى 1695.00$ لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي, أما عودة السعر للاستقرار دون 1575.00$ سيزيد ذلك من فعالية المسار الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 1510.00$ وصولا نحو 1445.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1590.00$ و 1680.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا