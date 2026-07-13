سعر سهم نقي (2282) يبلغ هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-07-2026

مدد سهم سيسكو (2190) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي في إشارة قوية تدلل على عزمه مواصلة هذا الصعود في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 33.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 37.80 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد