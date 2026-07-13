سعر سهم معدنية (2220) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 13-07-2026

تراجع سعر سهم بنان (4324) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم وتقلص من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.26 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 3.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط