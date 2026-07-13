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سعر البلاتين ضعيف– توقعات اليوم 13-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 05:26 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا جديد لدى سعر النحاس بتقديمه لتداولات مختلطة جديدة ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.1300$ مؤجلا بذلك للهجوم التصحيحي الهابط نتيجة لاستمرار تعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 6.3000$.

 

قد يستمر السعر بتقديمه لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي والمطلوب لتجاوز الدعم المستقر حاليا عند 5.9500$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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