سعر البلاتين ضعيف– توقعات اليوم 13-7-2026

لا جديد لدى سعر النحاس بتقديمه لتداولات مختلطة جديدة ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.1300$ مؤجلا بذلك للهجوم التصحيحي الهابط نتيجة لاستمرار تعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 6.3000$.

قد يستمر السعر بتقديمه لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي والمطلوب لتجاوز الدعم المستقر حاليا عند 5.9500$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز