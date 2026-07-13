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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– توقعات اليوم 13-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-13 05:26 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا جديد لدى سعر النحاس بتقديمه لتداولات مختلطة جديدة ليستقر من خلالها قرب مستوى 6.1300$ مؤجلا بذلك للهجوم التصحيحي الهابط نتيجة لاستمرار تعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 6.3000$.
قد يستمر السعر بتقديمه لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي والمطلوب لتجاوز الدعم المستقر حاليا عند 5.9500$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية بتسلله أولا نحو 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز