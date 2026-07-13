سعر الباوند مقابل الين يستند فوق الدعم-توقعات اليوم 13-7-2026

أنهى سعر المؤشر تداولات يوم الجمعة باختباره للحاجز المستقر قرب 7585.00 وليستقر أدناه معلنا تمسكه حتى هذه اللحظة بالسيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ تسلله حاليا نحو مستوى 7540.00.

نؤكد على أهمية ثبات التداولات خلال هذا اليوم دون الحاجز المذكور سابقا ليزيد ذلك فرص تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية بانجذابه أولا نحو 7480.00 و7430.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7480.00 و 7580.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز