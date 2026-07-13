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سعر القهوة يستأنف الارتفاع– توقعات اليوم 13-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 05:24 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الغاز تمسكه بالسيناريو السلبي بتذبذبه المستمر قرب مستوى 2.890$ مستغلا استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي معلنا استعداده لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة الحالية.

 

فالثبات المتكرر دون الحاجز المقاومة الإضافية الممتد نحو 3.350$ يشكل العامل الرئيسي لتأكيد السيناريو الهابط لنبقى بانتظار مهاجمة السعر قريبا لمستوى 2.830$ وبتجاوزه سينجح بالوصول نحو الدعم التالي المستقر عند 2.620$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.830$ و 3.050$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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