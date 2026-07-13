سعر النحاس بانتظار العزم السلبي-توقعات اليوم 13-7-2026

تراجع سعر سهم شركة المراعي (2280) قليلاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 44.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 50.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد