شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستأنف خسائره بسبب تجدد التوترات حول مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تقفز أكثر من 4% بسبب مخاوف الإمدادات

•الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الضربات العسكرية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ،وسط نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب تجدد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز



مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، تتصاعد المخاوف بشأن تصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، مما قد يدفعهم إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، في انتظار صدور المزيد من البيانات حول تطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنحو 0.3% إلى (162.17 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.71¥)، و سجل أدنى مستوى عند (161.62 ¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي في حوالي عشرة أيام ،بسبب تحفيز الحكومة اليابانية صناديق التقاعد على الاستثمار في الأصول المحلية.



•وفقد الين الأسبوع الماضي نسبة 0.2% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب مخاوف فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تجددت عمليات شراء الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية صراع السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الإطاري وعودة المواجهة المباشرة بين الجانبين.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع بأكثر من 4% ،فى طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،بسبب تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة ثالثة مكثفة من الضربات الجوية على طول الساحل الإيراني.

•جاء القصف الأمريكي بعد مهاجمة بحرية الحرس الثوري بعض السفن التجارية فى مضيق هرمز.

•وسعت إيران هجماتها العسكرية على دول الخليج عقب الضربات الأمريكية، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز.

•صرح ترامب بأن مضيق هرمز "مفتوح وسيبقى مفتوحاً" لحركة الملاحة بقوة السلاح، وألغت الخزانة الأمريكية تراخيص بيع النفط الإيراني المؤقتة.

•أعلنت الخارجية الإيرانية أن واشنطن أجهضت الجهود الدبلوماسية ونقضت بنود الاتفاق الإطاري.

•وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتهاء عهد "الاتفاقيات غير المتكافئة" وأن واشنطن ستدفع الثمن.



الفائدة اليابانية

•وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية ،زاد تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع إلى فوق 30%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أكتوبر إلى فوق 85%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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