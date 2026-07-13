شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تقفز بأكثر من 4% بسبب إغلاق مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،تحت الضغط السلبي بسبب العزوف عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مضيق هرمز.



وسط صعود أسعار النفط العالمية ، زادت احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس مرة إضافية قبل نهاية هذا العام ،في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: انخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى ( 1.1384$) ، من سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند (1.1415$) ،وسجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (1.1405$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة فقد اليورو حوالي 0.15% مقابل الدولار،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب العزوف عن المخاطرة.



•وفقد اليورو الأسبوع الفائت نسبة 0.2% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب تجدد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تجددت عمليات شراء الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية صراع السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الإطاري وعودة المواجهة المباشرة بين الجانبين.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع بأكثر من 4% ،فى طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،بسبب تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة ثالثة مكثفة من الضربات الجوية على طول الساحل الإيراني.

•جاء القصف الأمريكي بعد مهاجمة بحرية الحرس الثوري بعض السفن التجارية فى مضيق هرمز.

•وسعت إيران هجماتها العسكرية على دول الخليج عقب الضربات الأمريكية، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز.

•صرح ترامب بأن مضيق هرمز "مفتوح وسيبقى مفتوحاً" لحركة الملاحة بقوة السلاح، وألغت الخزانة الأمريكية تراخيص بيع النفط الإيراني المؤقتة.

•أعلنت الخارجية الإيرانية أن واشنطن أجهضت الجهود الدبلوماسية ونقضت بنود الاتفاق الإطاري.

•وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتهاء عهد "الاتفاقيات غير المتكافئة" وأن واشنطن ستدفع الثمن.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو الجاري مستقر حاليًا حول 25%.

•وارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر القادم إلى فوق 95%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يؤكد عودة الضغوط البيعية – توقعات اليوم – 10-07-2026