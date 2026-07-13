الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 05:26 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر المؤشر تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة مستندا لثبات الدعم الممتد نحو 100.35 لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لفجوة سعرية صاعدة محققا مسجلا بذلك للهدف الأول المستقر عند 101.00.

 

نشير إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي سيدعم توقعنا الصاعد للتداولات القريبة لنبقى بانتظار تسجيل السعر لمكاسب جديدة باندفاعه قريبا نحو 101.20 ومن ثم ليضغط على العائق المستقر قرب 101.45.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.65 و 101.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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