تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-07-2026

استغل سعر المؤشر تمركزه ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة مستندا لثبات الدعم الممتد نحو 100.35 لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لفجوة سعرية صاعدة محققا مسجلا بذلك للهدف الأول المستقر عند 101.00.

نشير إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي سيدعم توقعنا الصاعد للتداولات القريبة لنبقى بانتظار تسجيل السعر لمكاسب جديدة باندفاعه قريبا نحو 101.20 ومن ثم ليضغط على العائق المستقر قرب 101.45.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.65 و 101.20

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم