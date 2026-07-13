الاقتصاد

سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يتقدم قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026

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  • سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يتقدم قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026 1/2
  • سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يتقدم قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 11:12 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر خط الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، في إشارة فنية تعكس تراجع الزخم الإيجابي وعودة الضغوط البيعية إلى السيطرة، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم استمرارها في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

ورغم هذا التراجع تمكن السعر من الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي وفر دعماً ديناميكياً ساعد على الحد من وتيرة الخسائر المتتالية، ويبقى هذا المستوى محورياً خلال الفترة المقبلة، إذ إن صموده قد يمنح الإيثيريوم فرصة لاستعادة جزء من زخمه، بينما قد يفتح كسره المجال لمزيد من الضغوط الهابطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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