سعر سهم إكسون موبيل (XOM) يتقدم قليلاً وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما كسر خط الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، في إشارة فنية تعكس تراجع الزخم الإيجابي وعودة الضغوط البيعية إلى السيطرة، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم استمرارها في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ورغم هذا التراجع تمكن السعر من الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي وفر دعماً ديناميكياً ساعد على الحد من وتيرة الخسائر المتتالية، ويبقى هذا المستوى محورياً خلال الفترة المقبلة، إذ إن صموده قد يمنح الإيثيريوم فرصة لاستعادة جزء من زخمه، بينما قد يفتح كسره المجال لمزيد من الضغوط الهابطة.