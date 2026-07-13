الاقتصاد

سعر سهم فيزا (V) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 13-07-2026

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  • سعر سهم فيزا (V) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 13-07-2026 1/2
  • سعر سهم فيزا (V) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 13-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 12:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) مكاسب محدودة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 145.15$، ليستهدف مستوى الدعم 134.95$ استعداداً لكسره.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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