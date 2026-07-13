سعر سهم جي بي مورجان (JPM) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 13-07-2026

تقدم سعر سهم ماستركارد Mastercard Incorporated (MA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 505.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 543.50$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد