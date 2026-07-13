كاردانو (ADAUSD) يعمق من خسائره – تحليل – 13-07-2026

تراجع سعر سهم يونايتد هيلث جروب UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة 425.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 425.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 458.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد