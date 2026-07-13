شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع تجدد الضربات العسكرية وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم • الولايات المتحدة وإيران يتبادلان الضربات العسكرية

•تصدر بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية غداً الثلاثاء

•الأسواق تترقب أول شهادة لكيفن وارش أمام الكونغرس الأمريكي



فقدت أسعار الفضة أكثر من 3.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في بداية سلبية لتداولات الأسبوع الجديد، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بسبب ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود أسعار النفط ،بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية للسيطرة على مضيق هرمز.



تترقب الأسواق هذا الأسبوع، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو، بالإضافة إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "كيفن وارش" أمام الكونغرس الأمريكي، من أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:انخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 3.65% إلى (57.71$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (59.89$)، وسجلت أعلى مستوي عند (59.89$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الفضة نسبة 0.1%،في رابع خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.



• فقد المعدن الأبيض"الفضة" الأسبوع الفائت نسبة 4% ،في ثالث خسارة أسبوعية في شهر ،بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط ،وارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تجددت عمليات شراء الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية صراع السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الإطاري وعودة المواجهة المباشرة بين الجانبين.



أسعار النفط العالمية

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 4% ،فى طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى فى عدة أسابيع ،بسبب تصاعد مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي بعدما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) جولة ثالثة مكثفة من الضربات الجوية على طول الساحل الإيراني.

•جاء القصف الأمريكي بعد مهاجمة بحرية الحرس الثوري بعض السفن التجارية فى مضيق هرمز.

•وسعت إيران هجماتها العسكرية على دول الخليج عقب الضربات الأمريكية، وأعلنت إغلاق مضيق هرمز.

•صرح ترامب بأن مضيق هرمز "مفتوح وسيبقى مفتوحاً" لحركة الملاحة بقوة السلاح، وألغت الخزانة الأمريكية تراخيص بيع النفط الإيراني المؤقتة.

•أعلنت الخارجية الإيرانية أن واشنطن أجهضت الجهود الدبلوماسية ونقضت بنود الاتفاق الإطاري.

•وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتهاء عهد "الاتفاقيات غير المتكافئة" وأن واشنطن ستدفع الثمن.



الفائدة الأمريكية

•وسط ارتفاع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 78% إلى 68%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 22% إلى 32%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 24% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 76%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

•تصدر غداً الثلاثاء بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو ، والتي ستؤثر كثيرًا في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

•وستتابع الأسواق عن كثب يومي الثلاثاء والأربعاء أول شهادة نصف سنوية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد "كيفن وارش" أمام الكونغرس الأمريكي.



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