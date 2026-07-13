شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح على تراجع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات يوم الإثنين، بعدما أدت الضربات العسكرية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إحياء المخاوف بشأن اضطراب شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.67 دولار، أو 2.2%، إلى 77.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.59 دولار، أو 2.23%، إلى 73.00 دولارًا للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية لدى يو بي إس: "سيظل التركيز منصبًا على عدد ناقلات النفط المتجهة إلى المنطقة، لأن انخفاضها قد يؤثر على الإنتاج. لذلك نرى حاليًا علاوة مخاطر تدعم الأسعار، إلى جانب مخاطر تعطل الإمدادات."

تصعيد عسكري جديد يرفع المخاوف

أججت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المخاوف من تصعيد جديد في المنطقة.

وأعلنت طهران أنها استهدفت منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج يوم الأحد، كما أكدت مجددًا إغلاق مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الإثنين تنفيذ هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

تراجع حركة الملاحة

أشار محللو ANZ إلى أن شركات الشحن تتعامل بحذر متزايد مع الوضع الأمني، ما أدى إلى تباطؤ حركة السفن المتجهة إلى المضيق.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت يوم الأحد إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، حيث عبرت ست سفن فقط المضيق، وفقًا لبيانات شركة كبلر.

كما أثار التصعيد العسكري شكوكًا حول مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم توقيعه الشهر الماضي بهدف إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد فترة مفاوضات إضافية مدتها 60 يومًا.

ورغم إعلان إيران إغلاق المضيق بعد تعرض إحدى السفن للاستهداف إثر عبورها مسارًا غير مصرح به، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة التجارية.

جولدمان ساكس: خطوط الأنابيب قد تخفف المخاطر

قدّر بنك جولدمان ساكس أن التوسع في شبكة خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط قد يحمي أكثر من 60% من صادرات النفط الخليجية التي كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل الحرب، بحلول نهاية عام 2028.

ويتوقع البنك أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب البديلة للمضيق بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2027، ثم إلى 7.3 مليون برميل يوميًا إضافية بحلول نهاية 2028، لترتفع القدرة الإجمالية على تجاوز المضيق إلى أكثر من 14 مليون برميل يوميًا.

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