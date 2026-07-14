الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 01:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، ما وفر دعماً محدوداً لتحركاته.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الحذر، بعدما تأثر السعر بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تشكيل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي الكامل، لذلك يبقى أي صعود في الوقت الحالي أقرب إلى كونه حركة تصحيحية ما لم ينجح السعر في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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