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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يجني أرباحه بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 02:39 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 1.4145، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع عودة توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليضاعف هذا من الضغط السلبي المحيط بالزوج.