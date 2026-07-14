سعر الدولار مقابل الفرنك يجني أرباحه بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-07-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 1.4145، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع عودة توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليضاعف هذا من الضغط السلبي المحيط بالزوج.