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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 01:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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