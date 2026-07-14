سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.