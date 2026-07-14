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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يهاجم مقاومة محورية – توقعات اليوم – 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 01:52 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.