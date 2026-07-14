سعر سهم الحفر العربية (2381) يتشبث بالمسار الصاعد – توقعات اليوم – 14-07-2026

شهد سعر سهم شركة لجام للرياضة (1830) مكاسب محدودة وحذرة في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 76.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 65.45 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط