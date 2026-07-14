سعر النفط خام برنت يواصل الصعود – توقعات اليوم – 14-07-2026

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد وصوله لمستوى المقاومة المحوري 0.8135، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، كما يحاول الزوج في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.