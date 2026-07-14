سعر النحاس يؤجل الهبوط-توقعات اليوم 14-7-2026

قفز سعر سهم شركة التنمية الغذائية (2281) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كخطوة مهمة للتخلص من كافة الضغوط السلبية المحيطة به ما يعزز من فرص تعزيز تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد