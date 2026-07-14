الاقتصاد

سعر النحاس يؤجل الهبوط-توقعات اليوم 14-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 03:25 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة التنمية الغذائية (2281) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كخطوة مهمة للتخلص من كافة الضغوط السلبية المحيطة به ما يعزز من فرص تعزيز تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 54.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 67.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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