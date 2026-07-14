شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوى في أربعة أسابيع مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين

•أسعار النفط تواصل الصعود الواسع في الأسواق العالمية

•ترامب يقترح فرض رسوم عبور في مضيق هرمز بنحو 20%

•ترامب يعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية

•والر ،محافظ الاحتياطي الفيدرالي،يشير إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة

•أول شهادة نصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الجديد "كيفن وارش"



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالإضافة إلى دعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي،قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم الرئيسية لشهر يونيو" تصدر في وقت لاحق اليوم"مرتفعة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,034.17$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,002.12$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,983.64$) الأدنى منذ 1 يوليو الجاري.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.9% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب ارتفاع الدولار وصعود النفط نتيجة تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.25% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عن 101.33 نقطة ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو ،والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3% ،لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في شهر، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات الحرب الإيرانية

•نفذت القوات الأمريكية جولة قصف مكثفة استمرت 5 ساعات متواصلة، مستهدفة أهدافاً عسكرية تابعة للحرس الثوري في بعض المدن الإيرانية.

•الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، يقترح فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع التي تعبر مضيق هرمز؛ ويعيد فرض الحصار على إيران.

•أعلنت "سنتكوم" رسمياً أنها ستستأنف فرض الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا اليوم الثلاثاء.

•أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق المزيد من الصواريخ والمسيرات على القواعد الأمريكية في بعض الدول الخليجية ،مع استهداف بعض ناقلات النفط التي حاولت عبور مضيق هرمز.



الفائدة الأمريكية

•قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الاثنين، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة "على المدى القريب" إذا أظهرت البيانات القادمة استمرار التضخم أعلى بكثير من الهدف المحدد بنسبة 2%.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 68% إلى 59%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 32% إلى 41%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 24% إلى 10% ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 76% إلى 90%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو.



كيفن وارش

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش تنطلق أول شهادة نصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد "كيفن وارش" ، يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطن العاصمة.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": هناك وضعٌ قد لا ترغب فيه الأسواق في اتخاذ قراراتٍ حاسمة. فهي تواجه مجموعةً كبيرةً من المخاطر المحتملة.



وأضاف سبيفاك:هناك، بالطبع، شهادة وارش، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك، لذا فهناك الكثير مما يجب على المستثمرين مراقبته إلى جانب الأخبار الواردة من الشرق الأوسط.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,002.45 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 يوليو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يواصل التراجع بمحاذاة خط الميل الهابط - توقعات اليوم – 14-07-2026