تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 14-07-2026

عاود سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن السعر بتحركاته المبكرة لهذا اليوم من تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، واستطاع تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم النفسي 4,000$ والذي أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق كل هذا، ولكن تبقى الضغوط السلبية في الخلفية من تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويهدد تلك المكاسب المبكرة بالارتداد انخفاضاً خاصة في حالة كسره للدعوم القريبة.