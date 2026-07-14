الاقتصاد

سعر سهم ثري إم (MMM) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم ثري إم (MMM) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ثري إم (MMM) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-14 12:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.14

عزز سعر سهم ثري إم (MMM) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 154.60$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 164.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا