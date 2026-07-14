شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي العقبة الأبرز أمام انتعاش إنتاج النفط في فنزويلا؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دخل قطاع إنتاج النفط والغاز في فنزويلا مرحلة جديدة، فبعد الإصلاحات الواسعة التي شهدها قطاع المحروقات والتطورات الجيوسياسية التي طرأت مطلع عام 2026، لم يعد السؤال المطروح يتمحور حول إمكانية إعادة فتح القطاع أمام الاستثمارات، بل حول قدرة البلاد على تنفيذ تعافٍ فعلي ومستدام في الإنتاج.

ورغم أن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها فنزويلا من الموارد النفطية لم تكن موضع شك، فإن التحدي الأكبر يتمثل اليوم في تحويل الزخم السياسي والإصلاحات التنظيمية إلى نمو تشغيلي مستدام.

وتتوقع شركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) ارتفاع إنتاج فنزويلا من النفط الخام بنحو 17%، أو ما يعادل حوالي 194 ألف برميل يوميًا، بين الربع الرابع من عام 2025 والربع الرابع من عام 2028. ومن المنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الحقول المنتجة حاليًا، وليس من اكتشافات جديدة واسعة النطاق، ما يؤكد أن كفاءة التنفيذ التشغيلي ستكون العامل الحاسم في وتيرة التعافي أكثر من توافر الموارد.

ومن المتوقع أن يقود النفط الثقيل وفائق الثقل النمو في الإنتاج خلال السنوات المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 75% من إنتاج فنزويلا حتى عام 2028 سيأتي من النفط الثقيل وفائق الثقل والبيتومين، بينما سيسهم حزام أورينوكو النفطي بنحو 60% من إجمالي الإنتاج.

وفي ظل هذه التركيبة، ستصبح القدرة على توفير المواد المخففة للنفط الثقيل، وتنفيذ عمليات صيانة الآبار، وحفر الآبار التطويرية، وإدارة الحقول الناضجة أكثر أهمية من إضافة احتياطيات جديدة خلال السنوات المقبلة.

شركات النفط العالمية تقود التعافي.. لكن بحذر

تتوقع ريستاد إنرجي أن تسهم شركات النفط العالمية بنحو ثلثي الزيادة المتوقعة في إنتاج فنزويلا حتى عام 2028.

وتأتي شيفرون (Chevron) في مقدمة هذه الشركات، تليها ريبسول (Repsol)، وإيني (Eni)، وماها إنرجي (Maha Energy)، وموريل آند بروم (Maurel & Prom).

ومن المنتظر أن يأتي معظم هذا النمو من توسيع الإنتاج في المشروعات المشتركة القائمة، مستفيدًا من تجدد الاستثمارات بعد الإصلاحات التنظيمية وتخفيف العقوبات، بدلًا من تطوير حقول جديدة بالكامل.

وتحظى شيفرون بموقع استراتيجي خاص، بعدما عززت تعديلات محفظة أعمالها انكشافها على حزام أورينوكو النفطي، بينما يُتوقع أن يعتمد نمو إنتاجها مستقبلًا على تحسين أداء الحقول القائمة، وحفر الآبار التطويرية، والتطوير التدريجي لمشروع أياكوتشو 8 (Ayacucho 8).

وفي الوقت نفسه، تواصل شركتا إيني وريبسول أداء دور محوري في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في فنزويلا، من خلال أصول تشمل القطاع كاردون IV (Cardón IV) وحقل الغاز العملاق بيرلا (Perla).

ورغم تحسن البيئة الاستثمارية، لا تزال مشاركة الشركات الدولية انتقائية، إذ توازن بين الفرص التي توفرها الموارد الضخمة في فنزويلا وبين حالة عدم اليقين المالي، وتعقيدات التشغيل، ومخاطر الاستثمار طويلة الأجل.

التنفيذ التشغيلي وليس الموارد هو التحدي الحقيقي

ورغم أن الإصلاحات الحكومية حسنت من جاذبية الاستثمار، فإنها لم تُنهِ الاختناقات التشغيلية التي قيدت الإنتاج لسنوات.

ويستلزم تحقيق نمو مستدام في الإنتاج توفيرًا مستمرًا للمواد المخففة، وزيادة وتيرة الحفر، وتنفيذ برامج واسعة لصيانة الآبار، وتحسين البنية التحتية، وزيادة كبيرة في عدد منصات الحفر العاملة.

وتُعد هذه المتطلبات الحلقة الأساسية التي تربط بين الإمكانات الجيولوجية الضخمة والإنتاج الفعلي على أرض الواقع.

كما تظل القدرة التنافسية للنظام المالي والضريبي عنصرًا حاسمًا في قرارات الاستثمار، إذ أشارت شركات النفط العالمية إلى أن ضخ استثمارات جديدة سيعتمد على مزيد من التحسينات في الإطار المالي، ولا سيما فيما يتعلق بمعدلات الإتاوات والضرائب، بما يسهم في خفض تكاليف تطوير المشروعات وتحسين جدواها الاقتصادية.

ويبرز قطاع خدمات الحقول النفطية باعتباره أكبر التحديات أمام تعافي الصناعة، إذ حددت وزارة النفط الفنزويلية الحاجة إلى تشغيل 93 منصة حفر بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات الحالية.

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تنفيذ خطة تدريجية تشمل إعادة تشغيل منصات الحفر المحلية، وتأهيل المعدات المتوقفة عن العمل، ثم استيراد منصات إضافية من الأسواق العالمية.

ويمثل ذلك فرصة كبيرة لشركات الحفر ومزودي خدمات النفط، لكنه في الوقت نفسه يعكس حجم التحديات التشغيلية، حيث يتعين على هذه الشركات موازنة تكاليف نقل المعدات، ومدة العقود، والمخاطر المرتبطة بالعمل في فنزويلا قبل ضخ استثمارات جديدة.

وبينما بدأت الشركات المحلية بالفعل في إعادة تشغيل جزء من أساطيلها، لا تزال الشركات الدولية أكثر حذرًا، بانتظار دلائل إضافية على أن الإصلاحات الأخيرة ستقود إلى بيئة تشغيلية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وفي هذا السياق، قد تصبح إعادة بناء القدرات التشغيلية بنفس أهمية جذب الاستثمارات إلى أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

ويشير التقرير إلى أن قانون المحروقات لعام 2026 يمثل أحد أبرز الإصلاحات الهيكلية التي شهدها قطاع النفط الفنزويلي منذ عقود، بعدما وسّع فرص مشاركة القطاع الخاص ومنح مرونة أكبر في النظام المالي.

إلا أن التقرير يؤكد أن الإصلاحات التشريعية وحدها لن تكون كافية لاستعادة الإنتاج، إذ سيعتمد نجاح فنزويلا في تحقيق نمو مستدام على سرعة تنفيذ الإصلاحات، واستقرار السياسات المالية، واستمرار تخفيف العقوبات، وقدرة القطاع على إعادة بناء بنيته التشغيلية.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع النفط الفنزويلي لن يتحدد بحجم احتياطياته الضخمة بقدر ما سيتحدد بقدرته على تنفيذ خطط الحفر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الحقول النفطية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وهو ما سيشكل العامل الفاصل في مسار إنتاج البلاد خلال ما تبقى من العقد الحالي.