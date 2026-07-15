سعر النحاس يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 15-7-2026

صعد سعر سهم بنك السلام (SALAM_BAH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الأداء تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه فرعي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق، ويتزامن ذلك مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.14 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط