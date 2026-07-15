تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-07-2026

صعد سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ومدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.0715$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.0780$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد